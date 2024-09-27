Москва, 27 сентября, 2024, 11:25 — ИА Регнум. Глава Сибирской навигационной компании Владислав Пыльский был арестован по подозрению в поставке некачественной продукции Вооружённым силам России. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба Следственного комитета.

РИА Новости / Сергей Бобылев

Как сообщается в публикации, руководитель проекта ООО «Сибирская навигационная компания» обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершённое организованной группой»).

По версии следствия, в 2022 году Пыльский совместно с соучастниками поставил Вооружённым силам России продукцию военного назначения, которая не соответствовала техническим требованиям и потребностям заказчика. Сумма ущерба оценивается в 164 млн рублей. На денежные средства компании наложили арест в размере 164 млн рублей. Расследование уголовного дела продолжается. Лица, которые причастны к совершению этого преступления, устанавливаются.

Как сообщало ИА Регнум, 31 августа Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывших сотрудников одной из военно-строительных компаний, их обвиняют в получении взятки и злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа.

Ранее суд арестовал топ-менеджеров «Грязинского пищевого комбината» (ГПК) Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о поставках некачественного питания для нужд Минобороны России. По данным суда, топ-менеджеры подняли цену заключённых с Минобороны контрактов путём завышения расходов на приготовление сухпайков для российской армии. Однако «качество продукции не соответствовало условиям контракта». Общая сумма ущерба составила 1,3 млрд рублей.