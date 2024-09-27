Варшава, 27 сентября, 2024, 03:51 — ИА Регнум. Самолёт с президентом Польши Анджеем Дудой не мог 26 сентября приземлиться в Варшаве из-за автомобиля орнитолога на взлётно-посадочной полосе. Об инциденте сообщил телеканал TVN24.

Донор ВПП

По информации СМИ, орнитолога вызвали после того, как при посадке другого самолёта произошло столкновение с птицей. Специалист прибыл, чтобы осмотреть ВПП.

Польский президент в этот момент возвращался из Нью-Йорка, где принимал участие в заседании Генассамблеи ООН.

Экипаж боинга Дуды был вынужден прервать заход на посадку. Борт вышел на второй круг и успешно приземлился менее чем через 15 минут.

Как сообщало ИА Регнум, пассажиры рейса авиакомпании «Победа» 22 сентября застряли на 12 часов в аэропорту в Объединённых Арабских Эмиратах. В пресс-службе авиакомпании уточнили, что задержка связана с технической неисправностью.