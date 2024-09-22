Абу-Даби, 22 сентября, 2024, 21:15 — ИА Регнум. Пассажиры рейса авиакомпании «Победа», который должен был вылететь в 8:30 утра (7:30 мск) по маршруту Абу-Даби — Москва, застрял на 12 часов в аэропорту в Объединённых Арабских Эмиратах, следует из данных табло воздушной гавани.

Иван Шилов ИА REGNUM

В пресс-службе авиакомпании уточнили, что задержка связана с технической неисправностью.

«Рейс DP 754 по маршруту Абу-Даби — Москва (Внуково) задерживается по техническим причинам. На время ожидания вылета для клиентов организовано размещение в гостинице, предоставлены напитки и питание», — сказали РБК в «Победе».

По данным Telegram-канала Mash, возможной причиной задержки рейса могла стать неисправность двигателя: он перегрелся.

Ранее сообщалось, что российские туристы не могли вылететь в Москву из египетской Хургады более 10 часов. Самолёт Airbus A320-200 рейса UJ 601 частной авиакомпании Al Masria Universal Airlines должен был вылететь 17 августа в 17:00. Однако его вылет несколько раз переносили.

Туроператоры расселили около 200 туристов в местный отель. В итоге самолет по маршруту Хургада — Москва (Шереметьево) взлетел 18 августа в районе 06:00.