Рим, 26 сентября, 2024, 23:15 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства Италии, министр транспорта и инфраструктуры, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини заявил, что не допускает мысли о применении ядерного оружия, но поддерживает развитие атомной энергетики. Своё мнение он высказал на пресс-конференции в ассоциации иностранной прессы в Риме.

Иван Шилов ИА Регнум

При этом политик уточнил, что этой позиции придерживается и правительство страны.

«Мы поддерживаем украинский народ и его право на самооборону. Мы выступаем против использования оружия, отправленного Украине для защиты, на территории России», — сказал Сальвини «РИА Новости», отвечая на вопрос о том, будет ли новая доктрина России предупреждением для стран Запада, оказывающих военную помощь Киеву.

Маттео Сальвини добавил, что Италия развивает атомную отрасль в мирных целях, «для обеспечения теплом и энергией заводов, больниц и школ». По его мнению, использование ядерной энергии в военном ключе «будет началом конца».

Как сообщало ИА Регнум, обновление ядерной доктрины России является определённым сигналом недружественным РФ странам, заявил 26 сентября журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

25 сентября Владимир Путин предложил обновить ядерную доктрину России. Он пояснил, что в обновлённой редакции документа будут учтены все возможные сценарии, в том числе критическая угроза суверенитету в условиях применения противником обычного оружия.

Британская газета Financial Times написала, что пересмотр ядерной доктрины России стал чётким сигналом Западу от президента РФ. В публикации отмечается, что сигнал адресован западным союзникам Украины, в том числе США и Великобритании, которые намерены разрешить Киеву наносить удары вглубь России ракетами западного производства Storm Shadow.