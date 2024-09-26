Люблин, Польша, 26 сентября, 2024, 20:37 — ИА Регнум. Окружной суд в городе Люблине на востоке Польши приговорил к тюремному заключению украинца и белоруса, обвинённых в якобы имевшем место шпионаже в пользу России, сообщило 26 сентября агентство PAP со ссылкой на решение суда.

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Так, 23-летний украинец Максим Л. был приговорён к шести годам тюрьмы и штрафу в 15 тыс. злотых (3,9 тыс. долларов), 30-летний гражданин Белоруссии Владислав П. — к двум годам 10 месяцам тюремного заключения и штрафу в 10 тыс. злотых (2,6 тыс. долларов).

Как передавало ИА Регнум, в июне издание Rzeczpospolita сообщало, что в Польше пропали трое осуждённых за якобы имевший место шпионаж в пользу России. Пропавших Артура М., Ярослава Б. и Марию М. Люблинский окружной суд осудил в декабре 2023 года. По этому делу были арестованы 14 граждан Украины, Белоруссии и России. Обвиняемых приговорили к лишению свободы на сроки от 13 месяцев до шести лет.

Согласно заявлениям следователей, группа с января по март 2023 года занималась сбором информации об объектах критической инфраструктуры, включая военные объекты и морские порты, подготовкой диверсий и распространением дезинформации. Приговорённые, по версии следствия, получали за свою деятельность вознаграждение, которое переводилось им в виде криптовалюты.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя шпионские скандалы в Польше, отмечала, что в этой стране царят русофобия и шпиономания. По её словам, польские власти на этом фоне перестали выполнять свои обязательства, предусмотренные международным правом.