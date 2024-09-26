Красноярск, 26 сентября, 2024, 16:16 — ИА Регнум. В пробах продуктов питания, отобранных после отравления многодетной семьи в Красноярском крае, не выявили опасные вещества. Об этом сообщило главное следственное управление Следственного комитета России по региону и Республике Хакасия (ГСУ СК РФ).

Telegram/ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

После отравления семьи для лабораторных исследований были отобраны пробы пищевых продуктов на санитарно-химические показатели безопасности.

«В пробах пельменей и курином мясе, изъятых в магазине, а также продуктах, отобранных в доме: бульоне, приправе, кетчупе, курице с картофелем, тушеной рыбе, питьевой воде превышения нормируемых значений не выявлено. Все пробы соответствуют требованиям гигиенических нормативов», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Вместе с этим исследование не выявило и наличие токсических веществ в пробах пищи, взятых из дома отравившейся семьи.

Как передавало ИА Регнум, ранее в ведомстве сообщили, что сделать заключение о точных причинах смерти четырёх детей в посёлке Красная Сопка Назаровского района Красноярского края можно будет не ранее чем через месяц. Результаты станут известны после проведения всех судебно-медицинских экспертиз.

20 сентября родители и четверо детей поужинали курицей и пельменями, а утром 21 сентября всем стало плохо, семью госпитализировали. В течение трёх дней в больнице умерли все дети: сначала шестилетняя девочка и 13-летний мальчик, затем девочки 11 и 12 лет. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Основные версии отравления семьи — употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом общетоксического действия или вдыхание паров инсектицидного аэрозоля.

Родителей погибших детей 25 сентября выписали из больницы. Женщине сохранили беременность на девятом месяце. Детей похоронят в ближайшее время, родственники ждали выписки родителей.