Москва, 20 мая, 2024, 19:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил ускорить подготовку долгосрочной энергетической стратегии РФ. Вечером 20 мая глава государства провёл совещание по развитию топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

Президент напомнил, что два года назад правительству было поручено разработать и утвердить долгосрочную энергетическую стратегию России.

«Прошу эту работу ускорить и максимально оперативно её завершить», — добавил глава государства.

Как передавало ИА Регнум, 2 марта призвал соблюдать защиту законных интересов стран — экспортёров газа. Вместе с тем президент подчеркнул важность строгого соблюдения принципов честной конкуренции, а также надёжной защиты законных интересов газовых экспортёров — на недискриминационной основе, без каких-либо противоправных односторонних барьеров и ограничений.

До этого Путин сообщил, что Россия не зависит от поставок газа в ЕС. Также лидер России добавил, что РФ справляется после того, как Европа перестала брать российский газ. Он пояснил, что используются другие маршруты, идёт работа над собственной газификацией.

12 марта Путин отметил, что человечество будет ещё долго использовать углеводороды, поэтому работы для специалистов нефтяного сектора хватит «на 100 лет».

Вместе с тем Путин ранее заявил, что программа социальной газификации в России идёт хорошо, она очень востребована людьми. 17 апреля вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещания, которое проводил Путин сообщил, что правительство России приняло постановление о расширении программы социальной догазификации на садоводческие товарищества (СНТ) и владельцы домов уже могут подавать соответствующие заявки. Новак отметил, что правительство проконсультировалось с региональными властями, дачниками и законодателями перед тем, как определить критерии, какие дома нужно включить в программу газификации. Приняли решение, что такие домовладения должны быть предназначены для постоянного проживания, а земельные участки, на которых они находятся, должны быть зарегистрированы. Кроме того, решение о прокладке газовых сетей необходимо принять на общем собрании членов СНТ.

В свою очередь премьер-министр России Михаил Мишустин 17 апреля подписал постановление о расширении программы догазификации на СНТ. Она предусматривает бесплатную прокладку газовых сетей до границ земельных участков, находящихся возле газифицированных населённых пунктов. При положительном решении общего собрания садового товарищества заявки могут подавать владельцы домов или председатели СНТ.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в январе 2023 года призвал регионы не снижать темпы социальной газификации в 2023 году, чтобы довести уровень газификации до 82,9% в 2030 году.