Москва, 26 сентября, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Вопрос о легализации онлайн-продаж алкоголя в России пока не продвигается, его обсуждение заморожено, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов в кулуарах Российской энергетической недели.

Lino Mirgeler/DPA/TASS

«Никак, вопрос заморожен. Позиция Минздрава, который будет говорить о том, что это будет способствовать распространению употребления алкоголя, поэтому, соответственно, они против. Поэтому на данный момент обсуждения заморожены», — ответил Сазанов журналистам.

Ранее Минфин вёл дискуссию с Минздравом по поводу легализации онлайн-продаж алкоголя в России. Финансовое ведомство собиралось очистить рынок от нелегальной торговли данным видом продукции. Однако Минздрав опасается, что такое решение может повысить доступность спиртных напитков, в том числе для несовершеннолетних.

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