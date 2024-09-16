Москва, 16 сентября, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Законопроект о введении госпошлины в размере 20 тыс. рублей за каждую точку продажи алкоголя одобрен комитетом по бюджету и налогам, свидетельствуют данные карточки проекта на портале «Системы обеспечения законодательной деятельности».

Bulkin Sergey/Global Look Press

Члены комитета порекомендовали Госдуме принять его в первом чтении. Документ предусматривает установление госпошлины за предоставление или продление срока действия лицензии на розничную продажу алкоголя в зависимости от количества мест осуществления деятельности. Количество заявитель указывает при подаче документов на выдачу лицензии. Госпошлина составит 20 тыс. рублей за каждую точку продажи спиртного в год.

Сецчас размер госпошлины за лицензию на продажу алкоголя составляет 65 тыс. рублей, и её размер не зависит от количества принадлежащих организациям торговых объектов или объектов общепита. Нововведение предложено для защиты конкуренции и создания равных условий для эффективного функционирования всех участников рынка розничной продажи алкоголя.

Предполагается, что общие поступления в бюджет госпошлины вырастут. В России на сегодняшний день около 60 тыс. действующих лицензий. При этом торговлю спиртным осуществляет 240 тыс. стационарных торговых объектов и предприятий общепита.

Законопроект в конеце прошлого года предложила группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по экономической политике Максимом Топилиным. Депутаты и сенаторы отметили, что действующий размер госпошлины является непосильным для малых предприятий, это ведёт к полному прекращению их деятельности или к тому, что алкоголь продают без лицензии.

Как сообщало ИА Регнум, в июле депутат Госдумы Султан Хамзаев («Единая Россия») заявил, что предложил запретить продажу алкоголя в пределах 500 метров от пляжей и в границах парков и скверов.