Назаровский район, Красноярский край, 26 сентября, 2024, 08:39 — ИА Регнум. Похороны четверых детей, умерших от отравления в красноярском посёлке Красная Сопка, состоятся 30 сентября, сообщил 26 сентября глава Назаровского района Михаил Ковалёв.

Виталий Тимкив/РИА Новости

Местные власти взяли на себя оплату и организацию похорон, сказал Ковалёв ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября родители и четверо детей поужинали курицей и пельменями, а утром 21 сентября всем стало плохо. Семью госпитализировали. В течение трёх дней в больнице умерли все дети: сначала шестилетняя девочка и 13-летний мальчик, затем девочки 11 и 12 лет.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Экспертиза не выявила превышения вредных веществ в пробах пельменей и курином мясе, изъятых в сельском магазине, а также в еде, которая оставалась в доме. Основная версия следствия — отравление токсическим веществом.

Выяснилось, что дом обрабатывали дихлофосом. Со слов родителей, дети в это время играли на улице, после чего вернулись домой. В СК региона сообщили, что в анализах членов отравившейся семьи нашли следы вещества, входящего в состав инсектицида (средства для уничтожения насекомых).

Возле дома отравившейся семьи нашли мёртвого котёнка. Труп отправили на экспертизу.

Родителей погибших детей 25 сентября выписали из больницы. Женщине сохранили беременность на девятом месяце. Родственники ждали выписки родителей, чтобы организовать похороны детей.