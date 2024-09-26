Тамбов, 26 сентября, 2024, 10:59 — ИА Регнум. Уголовное дело бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова поступило в Тамбовский гарнизонный военный суд, следует из материалов на сайте суда.

РИА Новости/Евгений Биятов

«Дата поступления… 25.09.2024… Лица… Моисеев Сергей Владимирович; Попов Иван Иванович», — указано в картотеке дел на сайте суда.

Ранее главная военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Попова. Защита генерала настаивала на рассмотрении дела в Запорожском военном гарнизонном суде.

15 июля суд перевёл Попова из-под стражи в следственном изоляторе под домашний арест. Генерала обвинили в хищении более 1700 тонн металлоконструкций, которые были приобретены для создания оборонительной линии в Запорожской области.

По версии СК РФ, общая сумма ущерба превысила 1 млн рублей. Экс-командующий 58-й армией свою вину не признал. Отец Попова также заявил, что его сын не виноват. По его словам, генерала якобы подставили его недоброжелатели.

Предприниматель Моисеев является фигурантом дела Попова. Ему вменяют совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения») и ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Он был арестован в мае в один день с генералом.