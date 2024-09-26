Москва, 26 сентября, 2024, 09:23 — ИА Регнум. Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие для защиты Белоруссии в случае агрессии против этой страны. Об этом 25 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании Постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию (ПСЯС).

Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко

«С белорусской стороной, с президентом Белоруссии все эти вопросы согласованы. В том числе если противник, используя обычное оружие, создаёт критическую угрозу нашему суверенитету», — пояснил Путин.

Кроме того, во время заседания российский лидер предложил внести изменения в ядерную доктрину, уточнив условия применения ядерного оружия, а также расширить перечень стран и военных блоков, которые будут считаться объектами ядерного сдерживания. Следует, добавил он, составить список военных угроз, для противодействия которым будут применяться меры ядерного сдерживания.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились о размещении российского тактического ядерного оружия (ТЯО). Позднее Москва направила Минску ракетный комплекс «Искандер», который может нести ядерный снаряд. Президент России отметил, что страна не передаёт ядерное оружие Белоруссии, а лишь размещает его в республике. В Москве и Минске добавили, что решение о размещении российского ТЯО в Белоруссии является ответом на агрессивные провокации Запада.

Путин больше года не собирал Постоянное совещание Совета безопасности РФ, касающееся ядерного сдерживания, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Лукашенко заявлял, что Минск применит имеющееся на территории страны ТЯО только в случае, если кто-либо нападёт на Белоруссию. Он также назвал нарушение государственной границы республики красной линией, на пересечение которой будет дан мгновенный ответ.