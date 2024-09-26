Москва, 26 сентября, 2024, 08:08 — ИА Регнум. Корректировка ядерной доктрины России, по сути, стала последним предупреждением Западу. К такому выводу пришёл директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

«Учитывая, что смена документов приводила к политическим последствиям с 2014 года — это и Крым, и затем в целом ситуация по Украине, то это вот такое последнее предупреждение Западу», — отметил политолог в беседе с «РИА Новости».

Эксперт подчеркнул, что внесение изменений в ядерную доктрину России было неизбежно.

Как сообщало ИА Регнум, 25 сентября президент Владимир Путин предложил обновить ядерную доктрину России. По его словам, в обновлённой редакции документа будут учтены все возможные сценарии применения ядерного оружия.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, суверенитету России ничего не угрожает. Однако уровень конфронтации вокруг страны значительный, подчеркнул он.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал обновление ядерной доктрины России «событием, которого ждали». Теперь есть повод призадуматься «не только гнилому неонацистскому режиму, но и всем врагам России, которые толкают мир к ядерной катастрофе», добавил он. Медведев считает, что само изменение нормативных условий использования Россией ядерной компоненты может остудить пыл тех противников, кто не утратил чувства самосохранения.