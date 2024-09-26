Москва, 12 сентября, 2018, 21:44 — ИА Регнум. У обычных блогеров появились конкуренты — домашние животные. В популярности они порой могут соревноваться со звёздами мировой величины. ИА REGNUM составило список аккаунтов, которые расскажут, как ухаживать за питомцами, и точно заставят вас улыбнуться.

@jiffpom

Померанский шпиц Джифф — звезда не только Instagram, но и других площадок. Именно его можно увидеть в клипе Кэти Перри на песню Dark Horse. Однако популярность псу принесла вовсе не сотрудничество с известной певицей. В 2014 году Джифф побил два мировых рекорда: он быстрее всех пробежал 10 метров на задних лапах и 5 метров — на передних.

https://www.instagram.com/p/BiC241uhuHs/

@realgrumpycat

Не меньшей популярностью может похвастать кошка по кличке Соус Тардар, известная в сети как Grumpy Cat. В 2012 году её хозяйка опубликовала фотографию котёнка с необычной внешностью на Reddit. После этого в интернете появился новый мем, которым юзеры до сих активно пользуются. В мае 2013 года «Сердитый котик» получил премию Webby Award в номинации «Мем года».

https://www.instagram.com/p/BmJpw3XBTiY/

@veryire

Ирина Голдман — бывший редактор Cosmopolitan, которая решила бросить работу и уехать в США вместе с мужем и собакой. Со своей хаски Спейс девушка исколесила Америку и Европу, а недавно поучаствовала в экспедиции на Эльбрус. Аккаунт Ирины попал в рейтинг Glamour Influencers Awards 2018 в категории «Travel-гид».

https://www.instagram.com/p/BlzgvQtnQcv/

@gleb_kornilov

Еще один путешественник, бессменным спутником которого является собака — Глеб Корнилов. Он посвятил своему мопсу Чубаке не только Instagram-аккаунт, но и канал на YouTube. Глеб рассказывает об уходе за питомцами, делится лайфхаками и тестирует зоопродукцию. Но главная фишка блога — юмор, главным генератором которого выступает Чубака.

https://www.instagram.com/p/BmzuW88Hfx4/

@jenikrauze

Порой героями одного блога становятся сразу два домашних питомца. Семья джек-расселов из Белоруссии — яркий пример такого «сотрудничества». Недавно Холст и Мона Лиза стали родителями, и теперь уютные фотографии их Instagram-аккаунта едва умещают такое большое количество собак.

https://www.instagram.com/p/BnblljXhClM/

@bileckaya

Один блог на двоих делят также бигль Миша и дворняга Муха. Судя по фотографиям, больше всего Миша любит спать в необычных позах. Чего не скажешь о Мухе. Её любимое занятие — проводить время на свежем воздухе с утра и до ночи. Неудивительно, что за жизнью двух антиподов наблюдают тысячи подписчиков.

https://www.instagram.com/p/Bk3Htp-gkcJ/

@mensweardog

Представитель породы сиба-ину по кличке Боди — самый модный пёс в мире. В апреле 2015 года Дэвид Фунг и Йена Ким выпустили книгу The new Classics — сборник советов для мужчин по современному городскому стилю. Чтобы привлечь внимание читателей, авторы использовали в качестве героя Боди, а для продвижения книги завели ему аккаунт в Instagram.

https://www.instagram.com/p/Bl6XUSFgdGg/

@juniperfoxx

Кто сказал, что дома можно держать только котов, собак и других «стандартных» питомцев? Именно так подумали хозяева лисы Джунипер, которая с рождения живёт в квартире. С недавних пор под одной крышей с Джун поселился еще один житель — лисёнок Фиг, которого спасли с меховой фермы. Во время стрижки шерсти ему занесли инфекцию, из-за которой Фиг лишился глаза, задней лапы и нескольких пальцев на передней лапе.

https://www.instagram.com/p/BmBtzrEA86Q/

@pumpkintheraccoon

В России еноты в качестве домашних животных — та еще диковинка, однако на Багамских островах, где живет енот Тыковка, это обычная история. Животное свалилось на голову своей будущей хозяйке в буквальном смысле — енот упал с дерева на заднем дворе женщины и сломал лапу. С тех пор Тыковка стал полноценным членом семьи, в составе которой есть еще две спасенные собаки.

https://www.instagram.com/p/BZBgHbJh_mm/

@darcytheflyinghedgehog

Обычно ежи не приветствуют контактов с людьми и оборонительно сворачиваются в клубок, но только не белый ёж по кличке Мэтью. Он становится героем множества необычных фотографий и с удовольствием нежится в руках своих хозяев.

https://www.instagram.com/p/BnbY0SYhyae/

Блог в современном мире становится не просто увлечением, а полноценной профессией. Нередко к такой работе привлекают домашних любимцев, которые приносят своим хозяевам определенный доход. Впрочем, упрекать блогеров в использовании животного труда не приходится, ведь от питомцев не требуется никаких усилий. Зато аккаунтам с их фотографиями и видеозаписями гораздо легче набрать заветные цифры в графе «Подписчики». И это неудивительно — удовольствия и положительных эмоций от такого контента не меньше, чем от общения с домашними животными.