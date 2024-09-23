Украина, 24 сентября, 2024, 01:14 — ИА Регнум. Российские военные прямым попадание поразили цех по сборке беспилотников завода «Мотор сич» в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье. Об этом сообщили в силовых структурах.

Motorsich.com Центральная проходная завода «Мотор Сич»

«Мотор сич» — прямое попадание по цеху по сборке тяжёлых БПЛА и авиадвигателей», — рассказал источник ТАСС.

Других подробностей представитель силовиков не представил.

Как сообщало ИА Регнум, 23 сентября назначенный украинскими властями глава Запорожской областной военной администрации Иван Фёдоров заявил о повреждении объекта критической инфраструктуры в результате удара. На объекте после этого начался пожар. По данным ряда украинских изданий, в некоторых районах Запорожья после серии взрывов пропало электричество.

Силы противовоздушной обороны ВС России за сутки сбили 35 беспилотников ВСУ, а также ракету ATACMS и три ракеты «Нептун», подтвердили 23 сентября в Минобороны РФ. Кроме того, в ведомстве доложили о поражении скоплений живой силы и военной техники противника в 135 районах в результате работы оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии ВС РФ.