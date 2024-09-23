Украина, 24 сентября, 2024, 00:54 — ИА Регнум. В подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье удару подвергся объект критической инфраструктуры. Об этом 23 сентября сообщил назначенный украинскими властями глава Запорожской областной военной администрации Иван Фёдоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

«Попадание по объекту критической инфраструктуры в Запорожье. Начался пожар, который оперативно потушили», — подтвердил он в Telegram-канале.

По данным ряда украинских изданий, в некоторых районах Запорожья после серии взрывов пропало электричество.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 19 сентября в результате множества взрывов была повреждена инфраструктура в оккупированной Киевом части Запорожья. По информации местных властей, в регионе за сутки прогремело более 160 взрывов.

В начале сентября ударом комплекса «Искандер-М» по гостинице в городе Запорожье были уничтожены до 50 военных ВСУ, в том числе 19 британских наёмников. Ещё около 20 боевиков получили ранения.

Запорожская область вернулась в состав Российской Федерации в сентябре 2022 года по результатам референдума, итоги которого Киев игнорирует. Под контролем России находится 70% территории региона, город Запорожье пока остаётся под оккупацией киевских властей.

В Министерстве обороны РФ неоднократно подчёркивали, что удары наносятся исключительно по военным и используемым Киевом в военных целях объектам.