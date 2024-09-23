В подконтрольном ВСУ Запорожье повреждён объект критической инфраструктуры
Украина, 24 сентября, 2024, 00:54 — ИА Регнум. В подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье удару подвергся объект критической инфраструктуры. Об этом 23 сентября сообщил назначенный украинскими властями глава Запорожской областной военной администрации Иван Фёдоров.
«Попадание по объекту критической инфраструктуры в Запорожье. Начался пожар, который оперативно потушили», — подтвердил он в Telegram-канале.
По данным ряда украинских изданий, в некоторых районах Запорожья после серии взрывов пропало электричество.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 19 сентября в результате множества взрывов была повреждена инфраструктура в оккупированной Киевом части Запорожья. По информации местных властей, в регионе за сутки прогремело более 160 взрывов.
В начале сентября ударом комплекса «Искандер-М» по гостинице в городе Запорожье были уничтожены до 50 военных ВСУ, в том числе 19 британских наёмников. Ещё около 20 боевиков получили ранения.
Запорожская область вернулась в состав Российской Федерации в сентябре 2022 года по результатам референдума, итоги которого Киев игнорирует. Под контролем России находится 70% территории региона, город Запорожье пока остаётся под оккупацией киевских властей.
В Министерстве обороны РФ неоднократно подчёркивали, что удары наносятся исключительно по военным и используемым Киевом в военных целях объектам.