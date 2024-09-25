Москва, 25 сентября, 2024, 19:35 — ИА Регнум. Более 6 тыс. москвичей будут переселены в рамках программы реновации в сентябре и октябре 2024 года, заявил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов Его заявление было опубликовано на сайте мэрии 25 сентября.

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«Новые дома, возведённые по программе реновации, расположены в шести административных округах. Так, четыре жилых комплекса находятся в Восточном, по две новостройки — в Юго-Восточном и Западном, по одному дому — в Центральном, Южном и Северном административных округах. Для переезжающих подготовили более 2,8 тысячи квартир», — сказал Ефимов.

В материале также указано, что рядом с домами обустроены игровые и спортивные площадки, а также зоны отдыха. Отмечается, что все дома будут удобны для маломобильных граждан и родителей с детскими колясками.

«В рамках программы реновации предстоит расселить 25 старых домов. Горожане переезжают в границах своего района. Для кого-то улучшается транспортная доступность. К примеру, будущие новоселы в Нагорном районе переезжают в дом в Электролитном проезде. Он расположен в трех минутах ходьбы от станции метро «Нагорная», — сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Как передавало ИА Регнум, в московском районе Южное Тушино по программе реновации возведут дом. Предполагается, что на участке площадью 0,43 гектара возведут здание предельной площадью 19 тысяч квадратных метров.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на юго-востоке столицы в рамках программы реновации ввели в эксплуатацию 47 жилых комплексов. Общее количество новостроек, переданных под заселение с начала реализации программы, достигло 307.