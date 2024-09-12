Москва, 12 сентября, 2024, 18:56 — ИА Регнум. В московском районе Южное Тушино по программе реновации построят жилой дом, сообщила председатель столичного комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Новостройка появится на месте двух расселенных домов. Предполагается, что на участке площадью 0,43 гектара возведут здание предельной площадью 19 тысяч квадратных метров», — передаёт слова главы Москомархитектуры официальный сайт мэра и правительства столицы.

Новостройка появится по адресу: улица Новопоселковая, земельный участок № 5а. За счёт близости к транспортным узлам жители дома смогут быстро перемещаться по столице. Также для жителей города будут доступны зоны для прогулок и соседние парковочные места.

Помимо строительства новостройки, программа охватывает благоустройство прилежащих к дому территорий. Так, в городе появятся удобные подъезды к 25 домам, которые возводят по реновации. На данный момент на пяти объектах уже завершены работы. Это проекты на Волгоградском проспекте, Верхоянской, Русаковской, Кастанаевской и Керченской улицах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на юго-востоке столицы в рамках программы реновации ввели в эксплуатацию 47 жилых комплексов. Общее количество новостроек, переданных под заселение с начала реализации программы, достигло 307.