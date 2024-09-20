Донецк, 20 сентября, 2024, 17:22 — ИА Регнум. Военные Вооружённых сил России перерезали украинским формированиям железнодорожное сообщение с Красноармейском (украинское название — Покровск). Об этом 20 сентября завил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

Александр Полегенько/ТАСС

По его словам, в данный момент очень серьёзные боевые действия ведутся на реке Журавке, являющейся последней ландшафтной преградой, прикрывающей Миргород и Красноармейск.

Советник главы ДНР уточнил, что здесь работают российские артиллерия и авиация, которые максимально работают дороги, то есть подрывают мосты, чтобы прервать снабжение украинских боевиков в этом районе.

«И последнее, что было сделано, это был добит мост, по которому шло железнодорожное сообщение в Покровск, и теперь туда невозможно подвозить по железной дороге личный состав и боеприпасы», — сказал Кимаковский.

В Красноармейске находится крупный железнодорожный узел, также через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывающие Донецк с Днепропетровской областью. Через город также осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными киевскому режиму городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 20 сентября глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что на красноармейском (покровском) и кураховском направлениях в ДНР сложилась крайне сложная ситуация для украинских формирований. По его словам, на этих участках фронта каждый день идут тяжёлые бои.

Российские военнослужащие 17 сентября уничтожили ключевые для логистики украинской армии автомагистрали в районе Красноармейска. Отмечалось, что этим армия России фактически отсекла логистику ВСУ вокруг города.