Киев, 20 сентября, 2024, 02:15 — ИА Регнум. Крайне сложная ситуация для ВСУ наблюдается на красноармейском (покровском) и кураховском направлениях в ДНР, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский 20 сентября в видеообращении.

Иван Шилов ИА Регнум

В своём Telegram-канале он уточнил, что на указанных участках ежедневно ведутся тяжёлые бои.

Как сообщало ИА Регнум, 10 сентября Генштаб ВСУ опубликовал заявление, в котором говорилось, что ситуация для украинских войск остаётся сложной на всей линии фронта. Наиболее тяжёлыми участками назывались кураховское и красноармейское (покровское) направления.

19 сентября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков объявил, что российские военные освободили населённый пункт Георгиевка в ДНР. В боях за него участвовали военнослужащие Южной группировки войск Вооружённых сил РФ.

Кроме того, Конашенков проинформировал о том, что российская армия ударила по позициям ВСУ у населённых пунктов Константиновка, Курахово, Григоровка, Зализнянское и Часов Яр в Донецкой Народной Республике.