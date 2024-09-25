Москва, 25 сентября, 2024, 18:34 — ИА Регнум. Урологи научно-клинического центра имени С. П. Боткина внедрили новейший малоинвазивный метод лечения аденомы простаты, который не потребует хирургических разрезов, говорится в материале, опубликованном на сайте мэрии Москвы 25 сентября.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В материале указано, что это наиболее распространённое заболевание среди мужчин, которое возникает у трети пациентов в возрасте 40–45 лет и у 70% после 60 лет.

«Методика столичных медиков основана на использовании стерильного пара высокой температуры. Он доставляется к простате через уретру с помощью специальных инструментов под местной анестезией. Процедура не требует хирургических разрезов. Стерильный пар проходит через ткани увеличенной простаты и уменьшает её размер, улучшая качество мочеиспускания. Операция занимает около 15 минут и не требует длительной госпитализации», — рассказали в мэрии.

В публикации говорится, что урологический центр ММНКЦ имени С. П. Боткина стал первой клиникой, оснащённой специальным оборудованием и обладающей обученным персоналом для такого рода операций.

«Новый метод лечения аденомы простаты — самый современный и наиболее щадящий из всех существующих сегодня. Высококлассную помощь уже получили более 100 пациентов», — рассказал руководитель этого центра профессор и академик РАН Дмитрий Пушкарь.

Как передавало ИА Регнум, 23 сентября мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о созданном в Москве методе диагностики инсульта у детей. Для этого была разработана специальная техника.

Ранее Собянин сообщил, что ведущие онкологические клиники Москвы получили семь новых роботов-хирургов последнего поколения. По его словам, использование роботизированной хирургии позволяет добиться ювелирной точности, минимизировать травматичность и ускорить восстановление пациента.