Вашингтон, 25 сентября, 2024, 18:13 — ИА Регнум. Американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск заявил, что у него нет романтических отношений с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Об этом он заявил с соцсети Х, отреагировав на пост одного из пользователей.

Global Look Press/IMAGO/Salvo Barbagallo / LiveMed Джорджа Мелони

«Я был там с мамой. У меня нет никаких романтических отношений с премьер—министром Мелони», — написал он в ответ на опубликованное пользователем фото, на котором Маск и Мелони улыбаются друг другу на гала-ужине, прошедшем в рамках недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

По данным американского издания Politico, 23 сентября Маск во время своего поздравления на премии Global Citizen Award охарактеризовал Мелони как «человека, который внутри ещё прекраснее, чем снаружи». Также предприниматель назвал её искренней, честной и вдумчивой.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа миллиардер пообещал рассказать о преступлениях судьи Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораиса, который принял решение приостановить работу соцсети X в стране. В своей публикации он также назвал судью диктатором и мошенником.

Ранее Маск поддержал хештегом призывы освободить основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.