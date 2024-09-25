Москва, 25 сентября, 2024, 17:43 — ИА Регнум. В России растёт количество жалоб на маркетплейсы как от покупателей, так и от продавцов. Об этом первый вице-премьер Денис Мантуров заявил 25 сентября на заседании государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Денис Мантуров

Он отметил, что рынок интернет-торговли в последние годы бурно растёт. По итогам 2023 года рост составил 28%, объём рынка достиг почти 6,5 трлн рублей. В этом году темпы ускорились до 40%, доля сегмента в розничных продажах выросла почти до 15% и продолжает увеличиваться.

«Помимо позитивного влияния на потребительский рынок мы сталкиваемся со злоупотреблениями. Растёт количество жалоб на маркетплейсы как от покупателей, так и от продавцов», — сказал Мантуров, чьи слова приводит пресс-служба правительства.

Участники заседания выразили обеспокоенность тем, что на онлайн-площадках присутствует контрафакт, и поддержали необходимость выработки дополнительных мер для повышения прозрачности продаж через маркетплейсы.

Как сообщало ИА Регнум, в июле генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич заявил, что около 60% жалоб продавцов на маркетплейсы приходится на долю Wildberries. По данным организации, площадка медленно решает вопросы работающих с ней предпринимателей. На долю OZON и «Яндекс. Маркет» приходится 26% и 14% жалоб соответственно.