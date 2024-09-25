Брюссель, 25 сентября, 2024, 17:19 — ИА Регнум. Отстрел волков могут возобновить в Евросоюзе, понижение их охранного статуса согласовали послы государств-участников. Об этом сообщает 25 сентября портал Euractiv.

Global Look Press/Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency Урсула фон дер Ляйен

Профильные министерства стран ЕС, говорится в материале, вероятно, утвердят перевод волков из категории «строго охраняемых» видов в «охраняемые». Против этого шага, означающего возможность охоты на хищников, выступили представители Испании и Ирландии.

В соответствии с Бернской конвенцией об охране дикой фауны и флоры и природных сред, охота на волков в ЕС запрещена. Исключение составляют случаи самозащиты.

Европейские животноводы заявляют об «экзистенциальной угрозе», связанной с быстрым ростом популяции волков в последние годы. В ряде стран, включая Германию и Австрию, фермеры отпугивают хищников кострами.

Германская газета Bild уточняет, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала инициативу об отстреле волков. Она отметила, что этим животным больше не грозит исчезновение. В 2022 году фон дер Ляйен потеряла любимого пони, который содержался в районе немецкого Бургдорфа в Нижней Саксонии, — его загрыз волк.

Как сообщало ИА Регнум, осенью 2023 года Европейская федерация охоты и охраны природы потребовала пересмотреть правила отстрела волков, экологические организации и активисты выступили против.