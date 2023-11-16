Брюссель, 16 ноября, 2023, 07:21 — ИА Регнум. Пересмотра правил отстрела волков потребовала от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Европейская федерация охоты и охраны природы. Об этом 15 ноября написала обозреватель Politico Луиза Гийо.

Волк

Журналист напомнила, что в сентябре фон дер Ляйен призвала к «переоценке статуса защиты волков» и начала общественные консультации по этой теме после того, как хищник «убил ее любимую пони» в прошлом году. Целью консультаций был сбор информации о состоянии популяций волков в Европе, а также передового опыта по разрешению конфликтов между владельцами скота и крупными хищниками.

В настоящее время волки находятся в Евросоюзе под строгой охраной, их отстрел запрещен в большинстве случаев, но может быть разрешен в определённых обстоятельствах, особенно когда животное представляет опасность для людей и домашнего скота.

Ассоциация охотников обратилась в Еврокомиссию с просьбой пересмотреть статус защиты волков и внести поправки в приложения к Директиве ЕС о средах обитания.

«Мы просим вас как можно скорее перейти к следующему шагу, чтобы внедрить практические решения, которые обеспечат создание должных структур контроля для обеспечения сосуществования», — указали европейские охотники.

Отмечается, что экологические организации и активисты выступают против этого предложения.

Ожидается, что ЕК по результатам консультации представит рекомендации относительно того, как лучше управлять конфликтами до конца года.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на территории всей Японии установили 180 механизированных роботов-волков, оснащённых красными светодиодными глазами и встроенными динамиками с устрашающими звуками. Роботы предназначены для борьбы с участившимися случаями вторжения диких животных, в первую очередь медведей.