Вена, 25 сентября, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли много танков и броневых машин пехоты за последние несколько месяцев. Об этом заявил полковник Вооружённых сил Австрии Маркус Райснер.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Трофейная техника ВСУ в Курской области

«За последние несколько месяцев русским удалось уничтожить или повредить свыше 60 западных боевых танков и более 140 боевых машин пехоты», — передаёт его слова телеканал N-TV.

Райснер отметил, что это огромное количество. Он пояснил, что к таким выводам пришёл исходя из общего объёма поставленной бронетехники. Если власти киевского режима хотят переломить ситуацию, им необходимо направлять несколько тысяч единиц вооружений данного типа, добавил полковник.

Как сообщало ИА Регнум, украинские войска ежедневно несут потери, которые нельзя восполнить при помощи резервов. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, армия Украины каждый день лишается от 1600 до 2500 военных.

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинские войска теряют около двух тысяч бойцов в день. Он отметил, что в связи с этим Украина не сможет долго продержаться, так как у неё нет неограниченного запаса подготовленных людей.

Ранее профессор Университета Корка в Ирландии Джеффри Робертс сообщил, что конфликт на Украине находится на завершающей стадии и у ВСУ нет никаких шансов на победу. Он подчеркнул, что бойцы ВСУ смогут продержаться ещё некоторое время при поддержке Запада, но они продолжат нести большие потери и отступать по всей линии фронта.