Волгодонск, Ростовская область, 25 сентября, 2024, 16:32 — ИА Регнум. Трёх врачей больницы в Волгодонске будут судить из-за гибели 11-летней девочки, которая поступила с кишечной инфекцией, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Ростовской области.

Александр Полегенько/ТАСС

«Завершено расследование уголовного дела в отношении трёх врачей больницы, расположенной в городе Волгодонске. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в сообщении.

По данным следствия, в августе 2022 года в одну из больниц Волгодонска поступила 11-летняя девочка. Во время оказания медицинской помощи медики инфекционного отделения допустили дефекты диагностики и лечения пациентки.

В СК РФ добавили, что состояние девочки прогрессивно ухудшилось. Развилась острая сердечная недостаточность с нарушением ритма сердца, это привело к гибели ребёнка.

Медиков обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Как передавало ИА Регнум, в Кемеровской области довели до суда дело о бесплатных операциях, которые врач-офтальмолог делал за деньги. Медика обвинили в совершении 16 эпизодов преступления.

Ранее в Москве сотрудники правоохранительных органов задержали двух врачей клиники пластической хирургии ООО «Ай Кью Пластик» Тимура Хайдарова после смерти пациента. СК России возбудил уголовное дело. Суд приостановил деятельность по оказанию ряда услуг в клинике, а операционные помещения опечатали.