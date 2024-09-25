Москва, 25 сентября, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Апелляционный военный суд уменьшил срок наказания на полгода агенту Службы безопасности Украины (СБУ) Ивану Недильскому. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ столицы.

(сс) anluz Наручники

«Определением Апелляционного военного суда основное наказание уменьшено до 25 лет 6 месяцев лишения свободы. В остальной части приговор оставлен без изменений», — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

В публикации уточняется, что против агента возбуждено уголовное дело о государственной измене и терактах в Подмосковье. В марте 2022 года он был завербован сотрудником военной контрразведки СБУ в Греции. Недильский собирал и передавал украинской стороне сведения об объектах транспортной и иной инфраструктуры на территории Московской и Смоленской областей, чтобы использовать их для подготовки диверсионно-террористических актов. Помимо этого, мужчина осквернил мемориал «Скорбящая мать», а также «Мемориальный знак в честь освобождения Смоленщины от немецко-фашистских оккупантов».

Как сообщало ИА Регнум, ФСБ задержала жителя Биробиджана, собиравшего для СБУ данные об объектах Минобороны и планировавшего устроить поджог пункта отбора контрактников. По данным ведомства, он также изготовил контейнеры с зажигательной смесью для того, чтобы поджечь пункт отбора на военную службу по контракту в Биробиджане и совершить диверсии на железнодорожных путях.

Ранее в Луганской Народной Республике сотрудники ФСБ задержали россиянина, подозреваемого в работе на СБУ. По информации ведомства, подозреваемого завербовали на Украине в 2022 году «для сбора разведданных и нанесения иного ущерба безопасности» России.