Москва, 25 сентября, 2024, 14:36 — ИА Регнум. В России планируют исключить отбор абитуриентов по результатам ЕГЭ по иностранному языку для таких специальностей, как экономика, менеджмент, а также управление персоналом. Это следует из проекта Минобрнауки России, опубликованного на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Обязательными для поступления на эти направления остаются математика и русский язык. Предметами по выбору для этих специальностей являются информатика, история, а также обществознание и география.

Как сообщало ИА Регнум, Минобрнауки планирует в 2025 году внести изменения в процедуру вступительных экзаменов в российские вузы. В рамках новой системы экзамен по русскому языку останется обязательным, но вузы будут обязаны выбрать профильный предмет из рекомендованного перечня для конкретных специальностей. Дополнительно, по выбору вуза или абитуриента, могут быть выбраны ещё один или два профильных предмета из списка рекомендованных.

Ранее Минобрнауки решило сократить в вузах число бюджетных мест для победителей олимпиад. Для тех, кто поступает без вступительных испытаний, планируется ввести квоту не более 70% от общего числа бюджетных мест по каждой специальности.