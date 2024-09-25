Москва, 25 сентября, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призыв главы киевского режима Владимира Зеленского принудить Россию к миру.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Официальный представитель Кремля отметил, что принудить Россию к миру невозможно. Российская сторона — сторонница мира, но с учётом выполнения задач спецоперации, отметил Песков.

«Россия собственно является сторонницей мира, но с условием обеспечения основ её безопасности и выполнения тех задач, которые стоят перед СВО. Но без достижения этих целей принудить Россию невозможно», — сказал официальный спикер Кремля в ходе брифинга.

Глава киевского режима 24 сентября на заседании Совета Безопасности ООН раскритиковал тех, кто призывает к диалогу с президентом России Владимиром Путиным по поводу решения конфликта. Он заявил, что единственным решением здесь служит принуждение РФ к миру.

Как передавало ИА Регнум, руководители стран — «союзников» Киева обсуждают возможность напрямую обратиться к президенту России для урегулирования конфликта на Украине. Поводом для этого стало появление подробностей «плана победы» Зеленского, который, по мнению западных лидеров, не является «прорывным» и представляет собой список его пожеланий.

Ранее российский лидер назвал условия, при которых Москва готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. По его словам, киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.