Москва, 25 сентября, 2024, 11:56 — ИА Регнум. Идея о сокращении сроков обучения в школах и высших учебных заведениях России находится на стадии дискуссии. Об этом журналистам в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Отвечая на вопрос корреспондента, ознакомлен ли президент России Владимир Путин с предложением сократить продолжительность образования, представитель Кремля отметил, что дискуссия пока носит экспертный характер.

«Существуют различные точки зрения об уплотнении образовательного процесса, доводы за и против. Но дискуссия оправданная. Времена меняются, образовательные технологии меняются, кадровые потребности меняются. Должна подстраиваться и система образования», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, помощник президента России и председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский заявил, что продолжительность образования в ближайшие годы может быть сокращена из-за требований времени. По его словам, образование будет более специализированным и рассчитанным на ближайшее обозримое время.

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил, что инициатива сократить время на получение образования противоречит общемировой тенденции и может снизить квалификацию специалистов. При этом он согласился, что в стране «действительно острый кадровый дефицит».