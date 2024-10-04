Москва, 4 октября, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Россия стала одним из мировых лидеров по внедрению и применению искусственного интеллекта (ИИ). Около 70% отечественных компаний запустили бизнес-процессы по обеспечению безопасного использования этой технологии. ИИ стал незаменимым помощником человека в разных отраслях: от медицины до сельского хозяйства.

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Сократить временные затраты и ускорить разработку новых продуктов ИИ-разработчикам помогают библиотеки с открытым исходным кодом. Такие «хранилища» пополняются благодаря конкурсу «Код-Искусственный интеллект», который с 2021 года проводится Фондом содействия инновациям (ФСИ) по федпроекту «Искусственный интеллект» нацпроекта «Цифровая экономика».

К примеру, одно из перспективных направлений — оцифровка личности человека. Над проектом «Социальный код» трудится команда разработчиков Московского физико-технологического института (МФТИ) под руководством Артёма Аментеса.

Когда учёным потребовалось запустить нейросеть, распознающую человеческие эмоции по голосу, они потратили немало усилий на сбор голосовых данных. Много времени потребовалось на запись высококачественного аудио с эмоциями приглашённых в студию актёров. Ускорить запуск разработки помогла победа в конкурсе, а ИИ-разработчики получили доступ к открытой библиотеке ИИ Aniemore МФТИ.

«Большую часть средств денег мы инвестировали в разработку открытого бесплатного датасета (набор данных для анализа. — прим. Ред.). Мы наняли большое количество актеров звукозаписи и студию. Созданный датасет, был использован в том числе китайским национальным исследовательским центром — в качестве тестового тренажера и для обучения мультимодальных сетей русскому языку», — говорит Артём Аментес.

Победителям конкурса «Код-ИИ» возмещаются затраты на подготовку и публикацию в публичном репозитории открытых библиотек в сфере ИИ, предоставляемых любым лицам на условиях безвозмездной бессрочной открытой лицензии. Побороться за грант в размере до десяти миллионов рублей (до двух на каждого участника) могут как команды, так и отдельные специалисты.

Итоги конкурса «Код-Искусственный интеллект» (очередь VII) будут подведены в ноябре 2024 года. Всего на него поступило 89 заявок из 29 регионов, отметили ИА Регнум в пресс-службе Фонда содействия инновациям. Больше всего разработок связаны с интеллектуальными системами поддержки принятия решений (27 проектов), перспективных методов ИИ (24 проекта) и компьютерного зрения (23 проекта). Также по условиям конкурса принимались работы по таким направлениям, как обработка естественного языка, распознавание и синтез речи.

Всего за два года поддержку получили 58 команд разработчиков, а общая сумма выплат составила более 445 млн рублей.

Например, группа разработчиков во главе с Сергеем Алабугиным совместно с учеными из МФТИ разработали открытый инструментарий идентификации и распознавания человека 3DIVI. Этот проект помогает решать задачи в области систем безопасности, банков, ритейла, развлечений и медицины.

«Грант «Код ИИ» помог нам создать наш open-source репозиторий — открытый инструментарий идентификации и распознавания человека на основе искусственного интеллекта. При помощи финансирования мы перенесли в открытый доступ наработки компании в области распознавания лиц, разработали модели оценки атрибутов по полу, возрасту и эмоциональному состоянию», — отметил Алабугин.

Кроме того, по его словам, грант помог запустить универсальную разработку, предоставляющую доступ к моделям ИИ на нескольких языках программирования, а также создать инструментарий дообучения и адаптации моделей компьютерного зрения.

«Наш проект даёт небольшим командам возможность реализовывать прикладные приложения в области компьютерного зрения на высоком индустриальном уровне. Кроме того, эти разработки послужили базой для успешного бизнес-сотрудничества с несколькими партнерами, которые используют нашу открытую библиотеку и приходят к нам за дополнительным функционалом», — добавил разработчик.

Грант на создание инструмента по переводу изображения в текст получила команда разработчиков из Института системного программирования РАН. Речь идёт о создании открытой ИИ-библиотеки DEDOC. Такой инструментарий позволяет обрабатывать фото и сканы документов и pdf-файлов. Разработки помогают тратить меньше времени на ручную перепечатку цитат или другой информации из книг, что может быть актуально для студентов и для бизнеса.

Использование ИИ в учёбе, бизнесе и других сферах жизни обсудили на Международном технологическом конгрессе. По оценке гендиректора АО «Нейросети» Сергея Курьяна, экономический эффект от внедрения ИИ огромный. Искусственный разум он считает инструментом, который сможет увеличить эффективность каждого человека.

«Компании, которые сейчас внедряют искусственный интеллект в бизнес, от конкурентов оторвутся очень сильно и очень быстро. Мы сейчас находимся в кризисе с точки зрения количества персонала — недобор составляет около 30% сотрудников. Если внедрить искусственный интеллект в бизнес, возможно, сотрудники не нужны. И тех людей, которые у вас есть, будет достаточно для того, чтобы решать гораздо большее количество задач», — говорит Курьян.

Так, в агробизнесе успехов в применении ИИ добилась ИТ-компания и эксперт-интегратор полного цикла технологий точного земледелия «Агроноут». Разработанная компанией нейросеть помогает быстро провести анализ снимков рельефа и выделить зоны продуктивности.

Заместитель гендиректора по вопросам развития и расширения Дмитрий Борщёв отметил, что в общей сложности благодаря внедрению разработки клиенты компании смогли получить дополнительную прибыль в размере более 1 млрд рублей.

А в строительной сфере ИИ интегрирован в платформу «Техзор. ИИ». Он помогает крупному застройщику контролировать процесс строительства, фиксировать нарушения по фото, сегментировать помещения. По словам сооснователя проекта информационной системы Андрея Бородкина, благодаря ИИ скорость распознавания типового дефекта увеличилась в шесть раз.

Важно отметить, что создание безопасных ИИ-решений открывает окно возможностей для их массового внедрения. Именно этой теме будет посвящён Международный форум этики в сфере ИИ. Он пройдет в рамках мероприятий федерального проекта «Искусственный интеллект» 9 октября. Эксперты обсудят международное сотрудничество в области этического регулирования технологий, возможности для рынка труда в эпоху развития ИИ, применение этических принципов при использовании ИИ в финансовом секторе, медицине, научных исследованиях и другое.

Как сообщало ИА Регнум, ускорить разработку и внедрение российского ПО с применением искусственного интеллекта помогает федеральный проект «Искусственный интеллект» нацпроекта «Цифровая экономика». Благодаря ему в стране создаются условия для активного использования продуктов и услуг, основанных на отечественных технологиях ИИ.