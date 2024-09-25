Киев, 25 сентября, 2024, 11:01 — ИА Регнум. Украина согласится на прекращение огня только при условии «невозможности вторжения» в страну. Об этом заявили советники главы киевского режима Владимира Зеленского и депутаты Верховной рады, слова которых приводит агентство Associated Press (AP).

Иван Шилов ИА Регнум

Автор публикации отмечает, что любое другое соглашение не принесёт пользы Украине, если не будет чтить «жертвы её народа». Вместе с этим киевский режим, отмечает агентство, уже отверг мирные инициативы Китая и Индии, так как считает, что это лишь приостановит боевые действия, что якобы сыграет на пользу России.

Как передавало ИА Регнум, постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации 24 сентября заявил, что Россия будет продолжать спецоперацию на Украине, если страны Запада не дадут согласия избавиться от киевского режима.

24 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя прогноз Зеленского о том, что конфликт завершится в ближайшие месяцы, заявил, что любой конфликт так или иначе завершится миром, для России важно, чтобы все поставленные цели были достигнуты.