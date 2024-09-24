Москва, 24 сентября, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Любой конфликт так или иначе завершится миром, для России важно, чтобы все поставленные цели были достигнуты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя прогноз главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что конфликт завершится в ближайшие месяцы.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Для нас абсолютно безальтернативным является достижение наших поставленных целей. Как только цели будут достигнуты тем или иным путем, то специальная военная операция будет завершена», — сказал Песков журналистам.

Ранее Зеленский предположил, что ближайшие несколько месяцев будут решающими в военном конфликте. По его словам, Украине нужно определить итог боевых действий, времени для этого остаётся мало.

Также Зеленский заявил, что предоставит правительству США «план победы» Украины. При этом он не указал, какими именно средствами будут достигаться успехи на поле битвы, продолжая доказывать эффективность и безальтернативность плана.

Как передавало ИА Регнум, посол РФ в Лондоне Андрей Келин отметил, что киевский режим может продолжать своё существование только в условиях продолжения конфликта. Дипломат добавил, что иначе Зеленского свергнут.