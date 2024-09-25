Москва, 25 сентября, 2024, 10:24 — ИА Регнум. Совет Федерации вновь избрал Валентину Матвиенко председателем верхней палаты парламента. В ходе пленарного заседания сенаторы проголосовали за неё единогласно. Об этом сообщает пресс-служба Совета Федерации в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

За неё отдали голос 155 сенаторов. Таким образом, Матвиенко переизбрали на этот пост уже в четвёртый раз.

Как сообщало ИА Регнум, в июле временно исполняющий обязанности главы Самарской области Вячеслав Федорищев предложил на пост сенатора Совета Федерации кандидатуру своего предшественника Дмитрия Азарова. По словам профессора Высшей школы экономики Марата Баширова, Азаров достиг существенных успехов по ряду позиций развития Самарской области.