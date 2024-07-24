Самара, 24 июля, 2024, 11:19 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Самарской области Вячеслав Федорищев предложил кандидатуру своего предшественника Дмитрия Азарова на пост сенатора Совета Федерации, следует из сообщения Самарской избирательной комиссии в Telegram-канале.

РИА Новости/Михаил Климентьев

«В качестве кандидатур для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации кандидатом предложены: Азаров Дмитрий Игоревич, Сидухина Марина Геннадьевна и Трифонов Андрей Федорович», — говорится в сообщении.

Дмитрий Азаров занимал пост губернатора Самарской области и ушёл в конце мая 2024-го. Врио главы Самарской области стал Вячеслав Федорищев. Азаров состоял в Совете Федерации в 2014 году. Он также занимал пост председателя комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Профессор Высшей школы экономики Марат Баширов прокомментировал сообщение о том, что Азаров может стать сенатором. Эксперт заявил, что Азаров достиг существенных успехов по ряду позиций развития Самарской области.

«Азаров как самарец и настоящий патриот своего региона и страны, в том числе и за заслуги на посту губернатора, получил возможность и помогать родной Самарской губернии, служить людям», — считает Баширов.

По словам профессора ВШЭ, опыт и доверие к Азарову со стороны жителей области позволяют ему остаться в команде и в перспективе стать сенатором от региона, лоббировать интересы региона на уровне федерации.

При этом Баширов добавил, что президент России Владимир Путин внимательно следит за регионами. Поэтому в основе его кадровой политики — опора на компетентных руководителей и ротацию. По мнению эксперта, ротация является залогом того, чтобы проблемы не накапливались, а взгляд руководителя не замыливался. Так, новому врио губернатора Федорищеву поставлены чёткие задачи, в том числе и по линии наведения порядка.

Как сообщало ИА Регнум, председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова 15 мая заявила, что Единый день голосования состоится 8 сентября 2024 года. По её словам, почти 4000 избирательных кампаний всех уровней и референдумов пройдут 8 сентября в 83 регионах страны. В выборах смогут принять участие свыше 55 млн избирателей.

В июне Путин пожелал успехов врио губернатора Кемеровской области Илье Середюку в работе на посту главы региона. Российский лидер также выразил надежду, что избиратели окажут поддержку временно исполняющему обязанности губернатору Курской области Алексею Смирнову на предстоящих выборах.