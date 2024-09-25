В Дагестане задержали пятерых пособников телефонных мошенников с Украины
Махачкала, 25 сентября, 2024, 10:10 — ИА Регнум. Сотрудники полиции и ФСБ задержали в Дагестане пятерых пособников телефонных мошенников. Об этом 25 сентября в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она отметила, что предварительный ущерб от действий аферистов составляет более 100 млн рублей.
По её словам, злоумышленники при помощи фиктивных документов заключали с российскими операторами связи договоры на оказание услуг IP-телефонии, тем самым они получали в пользование многоканальные телефонные номера фиксированной связи.
«После этого с помощью специального оборудования обеспечили доступ к системе многоканальной связи гражданам Украины», — пояснила Волк.
Представитель МВД добавила, что с этих номеров аферисты звонили россиянам и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Во время обысков были изъяты носители информации, а также средства связи и оргтехника, которую использовали в преступных целях.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проверяют версию об использовании полученных преступным путём денег для финансирования украинских войск в зоне проведения спецоперации, уточнила она.
Кроме того, в отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). По решению суда задержанных заключили под стражу.
Как сообщало ИА Регнум, 30 июля под Белгородом и Воронежем сотрудники МВД совместно с ФСБ задержали 10 пособников телефонных мошенников. Предположительно, отмечала Волк, действиями злоумышленников руководили анонимные кураторы. Подозреваемые обеспечивали работу спецоборудования, которое подменяло номера зарубежных абонентов на российские.