Махачкала, 25 сентября, 2024, 10:10 — ИА Регнум. Сотрудники полиции и ФСБ задержали в Дагестане пятерых пособников телефонных мошенников. Об этом 25 сентября в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ФСБ России. Кадр из видео

Она отметила, что предварительный ущерб от действий аферистов составляет более 100 млн рублей.

По её словам, злоумышленники при помощи фиктивных документов заключали с российскими операторами связи договоры на оказание услуг IP-телефонии, тем самым они получали в пользование многоканальные телефонные номера фиксированной связи.

«После этого с помощью специального оборудования обеспечили доступ к системе многоканальной связи гражданам Украины», — пояснила Волк.

Представитель МВД добавила, что с этих номеров аферисты звонили россиянам и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Во время обысков были изъяты носители информации, а также средства связи и оргтехника, которую использовали в преступных целях.

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В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проверяют версию об использовании полученных преступным путём денег для финансирования украинских войск в зоне проведения спецоперации, уточнила она.

Кроме того, в отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). По решению суда задержанных заключили под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июля под Белгородом и Воронежем сотрудники МВД совместно с ФСБ задержали 10 пособников телефонных мошенников. Предположительно, отмечала Волк, действиями злоумышленников руководили анонимные кураторы. Подозреваемые обеспечивали работу спецоборудования, которое подменяло номера зарубежных абонентов на российские.