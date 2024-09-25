Москва, 25 сентября, 2024, 07:51 — ИА Регнум. Чаще всего банки передают долги коллекторам спустя 30 дней просрочки, а не на ранних сроках. Об этом сообщил генеральный директор коллекторского агентства «АктивБизнесКонсалт» (АБК, входит в структуру группы «Сбера») Максим Колосков.

Андрей Махонин/ТАСС

«Передаются долги обычно где-то дней 30 плюс просрочки, то есть на ранних сроках не передаются, потому что это больше техническая просрочка», — пояснил он в беседе с «РИА Новости».

По словам Колоскова, решение принимается в соответствии с законом 230-ФЗ, проходят тендеры, выбираются агенты, затем идёт передача долга.

Банку невыгодно дальше сопровождать долг, поэтому его передают на обычной электронной торговой площадке, которых на рынке несколько. В рамках открытых конкурсных процедур компании предлагают лучшую цен и приобретают портфели, добавил он.

Гендиректор АБК подчеркнул, что коллекторские агентства в течение пяти рабочих дней обязаны уведомить клиента о перекупке долга у банка. Информация об этом также публикуется в специальном реестре.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей ЦБ РФ Алексей Чирков на форуме «Лидеры цифрового развития» представил законопроект о комплексном урегулировании долгов по кредитам физических лиц. Нововведение позволит просрочившему выплату по нескольким кредитам заёмщику заключить со всеми кредиторами единое соглашение о реструктуризации долга. Они должны будут предложить ему единый план работы с задолженностью, включая отмену выплат штрафов и пеней. Чирков добавил, что законопроект будет доработан.

Над законопроектом Банк России работает совместно с Минфином, также привлечены крупнейшие кредиторы и профессиональные коллекторы.