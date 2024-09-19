Горно-Алтайск, 19 сентября, 2024, 17:56 — ИА Регнум. Банк Росси разработал законопроект о комплексном урегулировании долгов по кредитам физических лиц, сообщил 19 сентября начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей регулятора Алексей Чирков на форуме «Лидеры цифрового развития», представляя соответствующий законопроект.

Иван Шилов ИА Регнум Кредит

Нововведение позволит заёмщику, просрочившему выплату по нескольким кредитам, заключить со всеми кредиторами единое соглашение о реструктуризации долга. Они должны будут предложить ему единый план работы с задолженностью, включая отмену выплат штрафов и пеней.

Реструктуризацию долга смогут проводить банки, госкорпорация «ДОМ.РФ», микрофинансовые организации и профессиональные коллекторские агентства. Они должны будут разработать соглашение за 30 дней, и наличие такой разработки будет отображаться в кредитной истории клиента. В этот период ни один кредитор не имеет права на взыскание с клиента задолженности через суд.

«В этом смысле это точно такая же ситуация, как сейчас, когда у каждого кредитора есть соглашения с заемщиком и другой кредитор его не оспаривает», — пояснил Чирков.

Он добавил, что законопроект будет доработан. Например, срок соглашения может сократиться до 15 дней. Также может быть введён нижний порог долга.

Банк России начал разрабатывать введение комплексного урегулирования долгов в прошлом году. Он призвал коллекторов и банки синхронизировать сбор долгов с физических лиц. Сегодня над законопроектом регулятор работает совместно с Минфином России, к работе привлечены крупнейшие кредиторы и профессиональные коллекторы.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа аналитический центр «НАФИ» выяснил в ходе соцопроса, что пятая часть российских граждан считают допустимым невозврат кредита при наличии веских обстоятельств, таких как болезнь, экономический кризис, потеря работы, развод.

Национальное бюро кредитных историй 17 сентября сообщило, что в России в августе на 9,2% сократился объём выданных потребительских кредитов. Он составил 544,4 млрд рублей. Количество выданных потребительских займов снизилось на 2,4%.