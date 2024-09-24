Одесса, Украина, 24 сентября, 2024, 18:27 — ИА Регнум. Вооружённые силы России ликвидировали командира украинского корабля морской охраны, капитана 3 ранга Владимира Ковальчука, сообщил 24 сентября военкор Евгений Поддубный.

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«Вероятно, Ковальчук был уничтожен вследствие недавнего ракетного удара ВС РФ по портовой инфраструктуре в районе Одессы», — написал Поддубный в своём Telegram-канале.

20 сентября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по складу со снарядами и ракетами в порту Одессы. В городе был слышен мощный взрыв, ВС РФ, вероятно, попали в склад, помещения которого накануне были загружены снарядами и ракетами, отметил Лебедев.

Как передавало ИА Регнум, украинские СМИ также сообщали о взрывах в Одессе. Подробности не сообщались. Воздушная тревога в регионе в указанный период не объявлялась.

Минобороны России не сообщало о нанесении ударов по объектам в Одессе. При этом 21 сентября ведомство сообщило, что в минувшие сутки были уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, а также нанесено поражение сухогрузу с ракетами и боеприпасами, поставленными киевскому режиму странами Запада.