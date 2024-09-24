Новосибирск, 24 сентября, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Новосибирский завод «Сибиар» начал разбираться в ситуации с обнаружением следов производящегося на предприятии дихлофоса в анализах отравившейся семьи под Красноярском, передаёт «РИА Новости» со ссылкой на представителя компании.

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

«Мы в курсе. Мы собираем свою информацию, но исходных данных пока не хватает. Поэтому дождёмся официального заключения и понимания ситуации», — сказал собеседник агентства.

Представитель завода также добавил, что не получал никаких запросов от правоохранительных органов по факту случившегося. По его словам, за 30 лет производства ещё не было случаев, когда продукция компании становилась причиной смерти человека.

Как передавало ИА Регнум, следы вещества, входящего в состав дихлофоса, нашли в анализах отравившейся семьи.

21 сентября в селе Красная Сопка супруги и четверо детей почувствовали недомогание после того, как съели курицу и пельмени. Их госпитализировали в больницу, где в тот же день умерли шестилетняя девочка и 13-летний мальчик.

В следующие два дня скончались 11-летняя и 12-летняя девочки. Из дома многодетной семьи на экспертизу отправили удобрения, химикаты, таблетки для посудомоечной машины, остатки еды и ветеринарные лекарственные препараты для домашнего скота.

По предварительной версии, отравление было вызвано «неустановленным веществом с токсическим действием». Выяснилось, что дом обрабатывали дихлофосом. Со слов родителей, дети в момент обработки играли на улице.

Специалисты Россельхознадзора выявили нарушения ветеринарных требований в сельском магазине, где семья купила продукты. Роспотребнадзор нашёл нарушения на одной из фабрик, чьи пельмени могли стать причиной отравления семьи.