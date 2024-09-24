Москва, 24 сентября, 2024, 15:17 — ИА Регнум. С 23 по 26 сентября в Москве проходит Всероссийское совещание региональных координаторов проекта «Навигаторы детства», участие в нём принимают представители 89 субъектов Федерации и города Байконура, сообщила ИА Регнум пресс-служба Российского детско-юношеского центра (Росдетцентра).

VK/Навигаторы детства 3.0_Архангельская область

Наставники обменяются опытом и передовыми практиками выстраивания воспитательной среды, сформируют стратегию развития профессионального сообщества на 2024/25 учебный год, сказано в сообщении.

В рамках совещания пройдут лекции по ценностным основам воспитания, мастер-классы по выстраиванию эффективной управленческой деятельности, деловые игры по созданию актуальных событий в профильной сфере. Экспертами встречи выступят представители Министерства просвещения, Института изучения детства, семьи и воспитания, «Движения первых» и Российского общества «Знание».

«На нас возложена ответственная задача по реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодёжи. В рамках совещания коллеги определят главные цели, задачи и методы формирования воспитательной среды в образовательных учреждениях для всестороннего развития школьников и студентов по всей стране», — отметил в своём выступлении директор Росдетцентра Александр Кудряшов.

В рамках совещания представители общественных организаций, детских объединений и органов власти проведут панельную дискуссию, а затем в формате открытого диалога обсудят тему социального партнёрства в сфере воспитания, эффективного взаимодействия с родителями, разрешения конфликтных ситуаций, личностного и профессионального развития, формирования воспитательных пространств.

Подобные совместные мероприятия — отличная возможность для обмена профессиональными мнениями и источник вдохновения, совещание определит вектор воспитательной работы на ближайшую перспективу, отметила в беседе с пресс-службой организации координатор «Навигаторов детства» в Кировской области Александра Плосконосова.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года лучшие советники директоров российских школ по воспитанию получили награды II Всероссийской детской премии «Новая философия воспитания». Церемония прошла в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Финалистов и победителей награждали первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

В рамках торжественной церемонии также состоялось вручение наград I Всероссийской премии «Навигаторы детства: Вдохновение для будущего», которыми были отмечены лучшие муниципальные координаторы за вклад в развитие воспитательного процесса в образовательных организациях.