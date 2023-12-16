Москва, 16 декабря, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Лучшие советники директоров по воспитанию получили награды II Всероссийской детской премии «Новая философия воспитания», которая прошла 16 декабря в лектории Общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

Пресс-служба ФГБУ «Росдетцентр»

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко открыл церемонию вручения II Всероссийской детской премии и наградил финалистов в главной номинации «Наставник». Премиюприсуждают советникам директоров за ежедневную работу в области воспитания и раскрытия потенциала ребят. Победителем стала советник директора по воспитанию челябинского МОУ «ИТ-Лицей Привилегия» Ксения Шилина.

«Эту удивительную премию придумали сами ребята, которые сами номинируют и предлагают людей, которыми они гордятся, которых они любят и которые их вдохновляют», — сказал Кириенко.

Он отметил, что, по результатам опросов, 97% посетителей выставки «Россия» говорят, что испытывают чувство гордости за страну. Это важно, так как гордость за то, что делают и создают современники — потребность человека, добавил Кириенко.

©Пресс-служба ФГБУ «Росдетцентр» Сергей Кириенко

В свою очередь министр просвещения Сергей Кравцов вручил награды в номинации «Новые горизонты». Премия присуждается за создание новых воспитательных пространств, вовлечение ребят в работу первичных отделений детских общественных организаций. Победителем стала Ольга Товстановская из МБОУ «СОШ №57» в Кирове. Министр отметил, что именно советник директора по воспитанию должен быть тем значимым взрослым, который помогает школьнику двигаться вперед, быть уверенным и счастливым.

Кроме того, депутат Госдумы, председатель комитета по просвещению Ольга Казакова вручила награду советнику, признанному лучшим среди наставников, реализующих уникальные педагогические практики. Это особый приз от членов детского жюри в номинации «Навигатор моего сердца», его обладателем стала советник директора по воспитанию МБОУ СШ села Таремское в Нижегородской области Алёна Куварина.

Казакова заявила, что навигаторы детства выполняют важную государственную задачу — учат детей любви к Родине, умению сопереживать и участвовать в судьбе страны, помогать, дружить и трудиться.

Помимо этого, Кириенко вместе с Кравцовым пообщались с детским организационным комитетом II Всероссийской премии «Новая философии воспитания». Дети, в частности, презентовали акцию «Новогоднее чудо для педагога»: это продолжение доброй Всероссийской «Елки желаний», а также рассказали о достижениях профессионального сообщества советников за три года развития проекта.

В рамках торжественной церемонии также состоялось вручение наград I Всероссийской премии «Навигаторы детства: Вдохновение для будущего», которыми отмечены лучшие муниципальные координаторы за вклад в развитие воспитательного процесса в образовательных организациях.

Международная выставка-форум «Россия» открылась в День народного единства, 4 ноября. Её работа продлится до 12 апреля 2024 года. Гости смогут увидеть достижения 89 российских регионов в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. На выставке представили более 130 экспозиций и открыли 13 экскурсионных маршрутов.