Красноярск, 24 сентября, 2024, 15:09 — ИА Регнум. Отец детей, которые умерли после отравления в селе Красная Сопка Красноярского края, дал первый комментарий журналистам.

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Следственные действия в доме, где отравилась семья

«Нормально (себя чувствую. — Прим. ред.). Мне пока нельзя разговаривать», — сказал он в беседе с журналистом телеканала «360».

На вопрос о состоянии жены мужчина не смог ответить, звонок в этот момент прервался. Ранее в минздраве региона сообщали, что супруги продолжают находиться под наблюдением врачей, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Как передавало ИА Регнум, 21 сентября в селе Красная Сопка в Красноярском крае у родителей и четверых детей ухудшилось самочувствие после того, как они съели курицу и пельмени. Семье потребовалась госпитализация.

В больнице в тот же день скончались девочка шести лет и 13-летний мальчик. 22 сентября умер третий ребёнок — 11-летняя дочь, а 23 сентября — четвёртый ребёнок, 12-летняя девочка.

По предварительным данным, отравление было вызвано неустановленным веществом с токсическим действием. Точная причина отравления будет установлена после проведения дополнительных исследований.