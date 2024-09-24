Москва, 24 сентября, 2024, 14:29 — ИА Регнум. Замкомандующего Ленинградским военным округом (ЛенВО) по материально-техническому обеспечению генерал-майор Валерий Муминджанов, которого арестовали по делу о взятке, хочет вернуться в зону проведения спецоперации. Об этом сообщила его адвокат Карина Лубенец.

Сергей Фадеичев/ТАСС Валерий Муминджанов

«Он узнал об уголовном деле, находясь на СВО, оттуда его перевезли в Воронеж, позднее в Москву, где и арестовали. Он первым делом заявил, что хочет вернуться в зону СВО, мы ждём изменений в законодательстве, чтобы такое заявление мог подать подследственный», — передаёт его слова «РИА Новости».

Адвокат отметил, что самому генералу неудобно и стыдно перед другими военными, поскольку в СИЗО он спит и читает книги, «когда там люди делом заняты».

Лубенец отметила, что Муминджанов — не «паркетный» генерал, а участник боевых действий в зоне спецоперации, Сирии, а также в Нагорном Карабахе и других горячих точках.

Как сообщало ИА Регнум, Муминджанова задержали 2 сентября. Его подозревают в получении взятки в размере 20 млн рублей. Главное военное следственное управление СК России возбудило против замкомандующего ЛенВО уголовное дело. Сам военный вину в получении взятки не признал. По данным следствия, занимая ранее должность руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ и отвечая за вещевое обеспечение ВС страны, генерал-майор способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования в интересах ведомства, в том числе на территорию проведения специальной военной операции, на сумму более 1,5 млрд рублей.

Генерал-майор обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК («Получение взятки в особо крупном размере»). Судья удовлетворил ходатайство следствия об избрании генералу меры пресечения в виде содержания под стражей до 2 ноября.