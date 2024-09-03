Москва, 3 сентября, 2024, 19:17 — ИА Регнум. 235-й гарнизонный военный суд арестовал до 2 ноября заместителя командующего Ленинградским военным округом (ЛенВО) по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова.

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«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Муминджанову меры пресечения в виде содержания под стражей», — озвучил 3 сентября решение судья Андрей Толкаченко.

Генерал-майора обвинили по ч. 6 ст. 290 УК («Получение взятки в особо крупном размере»). Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до 15 лет.

Адвокат Карина Лубенец отметила, что защита обжалует решение суда.

Как сообщало ИА Регнум, Муминджанова задержали 2 сентября. Его подозревают в получении взятки в размере 20 млн рублей. Главное военное следственное управление СК России возбудило против замкомандующего ЛенВО уголовное дело. Сам военный вину в получении взятки не признал.

По данным следствия, занимая ранее должность руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ и отвечая за вещевое обеспечение ВС страны, генерал-майор способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования в интересах ведомства, в том числе на территорию проведения специальной военной операции, на сумму более 1,5 млрд рублей.