Москва, 24 сентября, 2024, 14:04 — ИА Регнум. В деле об отравлении собак Дарьи Донцовой есть украинский след, заявил в интервью изданию «Абзац» близкий знакомый писательницы, пожелавший остаться неназванным.

РИА Новости/Екатерина Чеснокова Дарья Донцова

Киевские спецслужбы считают своими мишенями всех лидеров общественного мнения в России, поддерживающих государство и ВС РФ, а бить стараются по самым уязвимым местам, сказал собеседник журналистам.

«Они бьют по самому больному, что есть у человека. У ципсошников нет любви и сострадания. Я уверен, что они завербовали людей — нашли хейтеров, которые даже никогда не читали Дашины книги», — отметил знакомый писательницы.

Как передавало ИА Регнум, ранее Донцова заявила об отравлении двух её мопсов. Перед этим в отношении животных поступали угрозы от неизвестных, сообщила писательница.

Донцова также отметила, что поиски отравителя животных продолжаются и что сама она решила временно приостановить публикацию в соцсетях фотографий со своими питомцами (ранее такие снимки она публиковала регулярно), а также установить на своём загородном участке камеры видеонаблюдения.