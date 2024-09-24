Москва, 24 сентября, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Российская писательница Дарья Донцова заявила об отравлении двух её собак — мопсов. Перед этим в отношении животных поступали угрозы от неизвестных, сообщила автор популярных детективов в соцсети Instagram (запрещённая в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ).

Евгений Одиноков/РИА Новости Писательница Дарья Донцова

По словам Донцовой, 25 августа, за день до того, как самочувствие питомцев стало хуже, она получила сообщение с угрозой относительно жизни собак.

«26 августа заболели дворянин Финн и шестилетняя мопсиха Мулечка. На участок кто-то бросил отраву. Финна мы до сих пор лечим. Мулечка умерла 27 августа. Сейчас нужные люди занимаются поиском отравителя», — добавила она.

После отравления Донцова решила прекратить публикацию контента с её животными в соцсетях.

Как передавало ИА Регнум, в октябре прошлого года прокуратура возбудила уголовное дело после поступивших военному корреспонденту «Известий» Валентину Трушнину угроз. Сообщалось, что репортёру с украинских мобильных номеров поступали угрозы расправы. Дело о вандализме после появления у его квартиры изображения пентаграммы со свиной головой передали в территориальный орган СК России.