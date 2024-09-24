Москва, 24 сентября, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России за минувшие сутки сбили 63 беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ), две противорадиолокационные ракеты HARM и три снаряда РСЗО HIMARS, проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сбиты две противорадиолокационные ракеты HARM и три реактивных снаряда HIMARS производства США, а также 63 беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — сообщили в оборонном ведомстве.

Также за ночь над тремя регионами России было обнаружено и сбито 12 беспилотников ВСУ. Силами противовоздушной обороны были нейтрализованы семь БПЛА над Белгородской областью, ещё четыре — над территорией Курской и один — в небе над Брянской областью. О последствиях падения обломков дронов на землю не уточняется.

По данным Минобороны на 24 сентября, всего с начала спецоперации ВСУ потеряли 646 самолётов, 283 вертолёта, 32 187 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов.

Также ВС России уничтожили 18 343 танка и другие боевые бронированные машины ВСУ, 1458 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15 150 орудий полевой артиллерии и миномётов, 26 436 единиц специальной военной автомобильной техники.