Черкассы, Украина, 24 сентября, 2024, 06:00 — ИА Регнум. Взрывы раздались в Черкасской области и в городе Сумы на Украине в момент звучания сирен воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

По информации СМИ, взрыв ранним утром 24 сентября в Черкасской области был один. Чуть позже прозвучал второй.

О взрыве в Сумах на фоне воздушной тревоги также сообщил телеканал «Общественное».

Как сообщало ИА Регнум, российские военные прямым попаданием поразили цех по сборке беспилотников завода «Мотор сич» в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье.

Поздним вечером 23 сентября взрывы прогремели в Полтавской области Украины, а также в подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне воздушной тревоги.

В подконтрольных Киеву районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей объявлялась воздушная тревога.